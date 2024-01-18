Bursa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Olay, Osmangazi ilçesinde, 16.30 sularında meydana geldi.
Eve motosikletle dönmek istedi
Efe Belin isimli 17 yaşındaki lise öğrencisi okul çıkışı evine motosiklet ile gitmek için yola çıktı.
Berlin evinin yolunu tutmuşken, lastiği patladığı için kamyonetini yol kenarına park edip, araçtan inerek diğer yolcuları uyaran Eşref Kaya'ya çarptı.
Bariyerlere sıkıştı, hayatını kaybetti
Belin, bariyerler ve kamyonetin arasında sıkıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Efe Belin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Kazada yaralanan Eşref Kaya ise ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı tedavi altına alındı.
Annesi sinir krizi geçirdi
Polislerin telefon ile haber verdiği Efe Belin’in annesi Gülşen Belin, geldiği kaza yerinde sinir krizi geçirdi.
Acılı anneyi yakınları güçlükle sakinleştirdi.
"Acı habere inanamadık
Efe Belin'in akrabası İsmail Koyun, “Canımız çok yanıyor. En büyük ideali bu yıl gireceği üniversite sınavlarında bilgisayar mühendisliğini kazanmaktı. Ölümü bizi yıktı. Acı habere inanamadık. Çok sevdiği motosiklet, Efe'nin ölümüne neden oldu." dedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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