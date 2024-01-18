Bursa'da motosiklet kazası: 1 ölü 1 yaralı Okul çıkışı evine motosikletiyle dönmek isteyen genç yol kenarında duran adama çarptı. Yaralanan kamyonet şoförü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken genç ise hayatını kaybetti.

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DHA

Bursa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Olay, Osmangazi ilçesinde, 16.30 sularında meydana geldi.

Eve motosikletle dönmek istedi

Efe Belin isimli 17 yaşındaki lise öğrencisi okul çıkışı evine motosiklet ile gitmek için yola çıktı.

Berlin evinin yolunu tutmuşken, lastiği patladığı için kamyonetini yol kenarına park edip, araçtan inerek diğer yolcuları uyaran Eşref Kaya'ya çarptı.

Bariyerlere sıkıştı, hayatını kaybetti

Belin, bariyerler ve kamyonetin arasında sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Efe Belin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan Eşref Kaya ise ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı tedavi altına alındı.

Annesi sinir krizi geçirdi

Polislerin telefon ile haber verdiği Efe Belin’in annesi Gülşen Belin, geldiği kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

Acılı anneyi yakınları güçlükle sakinleştirdi.

"Acı habere inanamadık

Efe Belin'in akrabası İsmail Koyun, “Canımız çok yanıyor. En büyük ideali bu yıl gireceği üniversite sınavlarında bilgisayar mühendisliğini kazanmaktı. Ölümü bizi yıktı. Acı habere inanamadık. Çok sevdiği motosiklet, Efe'nin ölümüne neden oldu." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)