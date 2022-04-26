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    Bursa’da öldürdükleri genci yakan 2 katilin cezası belli oldu

    Öldürdükleri genci yaktıkları belirlenen 3 sanıktan 2'si, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
    • 26.04.2022 - 13:34
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 13:43
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    Bursa’da öldürdükleri genci yakan 2 katilin cezası belli oldu

    Bursa’da jandarma ekipleri, 2020 yılının Kasım ayında Kestel ilçesindeki ormanlık alanda yakılan ve daha sonra Serkan Topal'a ait olduğu tespit edilen cesedi bulmuştu.

    Failleri bulmak için çalışma başlatan ekipler, Muhammed Derviş (27), Zeynal Nevruz (20) ve Hülya S'yi (36) gözaltına almıştı.

    Derviş ve Nevruz tutuklanmış, Hülya S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

    Karar duruşması

    Cinayetin bugün görülen duruşmasında karar çıktı.

    Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhammed Derviş, Zeynal Nevruz, maktul Serkan Topal'ın ve sanıkların bazı yakınları ile taraf avukatları katıldı.

    Tutuksuz sanık Hülya S. ise duruşmaya katılmadı.

    Maktulün annesi Sultan K., şikayetinin geçerli olduğunu söyledi.

    Bursa’da öldürdükleri genci yakan 2 katilin cezası belli oldu #1

    ‘Cinayet tasarlanmadı’

    Sanık Muhammed Derviş'in avukatı, olayın tasarlanmadığını ileri sürerek, cezada tasarlama hükümlerinin uygulanmaması talebinde bulundu.

    Zeynal Nevruz vekili ise müvekkilinin işlenen suça katkısının olduğunun kanıtlanmadığını, olay sırasında suçun işlenmesine engel olmaya çalıştığını ifade etti.

    Hülya S.'nin avukatı da müvekkilinin olaydan bilgisinin olmadığını, olay gerçekleştikten sonra haberdar olduğunu belirterek, beraatini istedi.

    Bursa’da öldürdükleri genci yakan 2 katilin cezası belli oldu #2

    En üst sınırdan ceza istedi

    Söz verilen sanık Muhammed Derviş, “Böyle bir şey olsun istemezdim, çok pişmanım.” dedi.

    Suça katkısının olmadığını ileri süren sanık Zeynal Nevruz ise olaya engel olmaya çalıştığını dile getirdi.

    Olayın planlanarak gerçekleştirildiğinin sabit olduğunu ifade eden müşteki avukatı, maktul içeri girer girmez eylemin gerçekleştirildiğini, sanıkların maktulle alkol aldıklarını söylemelerine rağmen otopsi raporunda alkol tespit edilemediğini anlattı.

    Eylemin tasarlandığını vurgulayan müşteki vekili, sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

    Bursa’da öldürdükleri genci yakan 2 katilin cezası belli oldu #3

     

    İkisi de ağırlaştırılmış müebbet aldı

    Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Derviş ve Nevruz'a, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “hırsızlık” suçundan ise 7'şer yıl hapis cezasına hükmetti.

    Tutuksuz sanık Hülya S'ye de “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 5 ay hapis cezası veren heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

    AA’nın haberine göre duruşmanın tamamlanmasının ardından, salonun çıkışında maktulün yakınları ile sanık yakınları arasında gerginlik yaşandı.


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