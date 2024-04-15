Bursa'da otobüste yaşanan patlama kameraya yansıdı Bursa'da hareket halindeki özel halk otobüsünün motor bölümünde meydana gelen patlama ve yolcuların panikle araçtan çıkışı kameraya yansıdı.

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DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde seyir halindeki özel halk otobüsünün motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama bölgede paniğe sebep olurken otobüsteki yolcular aracı terk etti.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çevreye saçılan parçalar ise bazı araçlara çarptı.

Patlamanın nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

Yaşananlar kamerada

Otobüsün motor bölümündeki patlama arkasındaki bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde yokuş çıkan otobüsün motor bölümündeki patlamanın ardından çevreye parçaların saçıldığı, yolda yürüyen bir kişinin korkup kaçtığı ve yolcuların da panikle otobüsten indiği görülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)