Bursa'da otomobilin minibüse çarptığı kaza kamerada: 3 yaralı

- Bursa Mustafakemalpaşa'da otomobilin minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan otomobil sürücüsü başka bir hastaneye sevk edildi.
- Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçe merkezine doğru giden Erhan İğneci'nin kullandığı otomobil, önündeki E.K. idaresindeki panelvan minibüse yandan çarptı.
Savrulan otomobil takla atarken, minibüs ise sinyalizasyon direğine çarptı.
Sinyalizasyon direği minibüsün üzerine devrildi.
ARAÇTA SIKIŞAN 2 KİŞİ EKİPLERCE ÇIKARILDI
Kazada sürücüler ile otomobildeki E.D. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Erhan İğneci, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
KAZA ANLARI KAMERADA
Öte yandan kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.
Görüntülerde, süratle gelen otomobilin, önünde ilerleyen minibüse çarptığı görüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.