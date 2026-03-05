ABD Başkanı Trump: İran liderliği hızlı bir şekilde yok oluyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği yuvarlak masa toplantısında İran ile yaşanan gerilime ve yürütülen askeri operasyonlara ilişkin gündemi değerlendirdi.

"Çılgın kişilerin elinde nükleer silahlar olduğunda kötü şeyler yaşanır" diyen Trump, İran yönetiminin büyük bir güç kaybı yaşadığını ve yönetim kademesinin dağıldığını savunarak, "İran liderleri hızlı bir şekilde yok oluyor. Lider olmak isteyen herkesin sonu ölüm oluyor" şeklinde konuştu.

"İRAN'A BUNU YAPMASAYDIK ONLAR İSRAİL'E YAPARDI"

İran'ın uzun yıllardır bölgede istikrarsızlığa sebep olduğunu savunarak 'İran rejiminin Amerikan çıkarlarına aykırı' bir yapı olduğunu ifade eden Trump, İran'dan bir saldırı olmaksızın kendilerinin bu ülkeye saldırmalarını, "Eğer biz ilk adımı atmasaydık onlar İsrail'e aynı şeyi yapacaklardı ve mümkün olsaydı bize de aynı şeyi yaparlardı" şeklinde savundu.

"VURMASAYDIK NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLACAKLARDI"

İran'la ilgili şu anda 'güçlü bir konumda' olduklarını ve hem Amerikan hem de İsrail ordusunun beraber bu süreci sürdüreceğini kaydeden Trump, "Haziran ayında iki hafta içinde saldırı yapmasaydık nükleer silaha sahip olacaklardı. Eğer B-2 saldırılarını yapmasaydık nükleer silaha sahip olacaklardı" şeklinde konuştu.

Trump, İran'ın nükleer kapasitesine yönelik gerçekleştirilen operasyonların ABD ve müttefiklerinin güvenliği için kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.