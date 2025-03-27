Bursa'da park halindeki araçlara çarpan ehliyetsiz sürücü çevredekilere saldırdı
DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde Ufuk Ş. (17) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki araçlara çarptı.

Kazada otomobildeki Özkan T. (16) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇEVREDEKİLERE SALDIRDILAR

Kazanın ardından otomobildeki diğer kişiler çevredekilere saldırdı.

Polis ekipleri saldırganlara müdahale ederek olayı yatıştırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Göktürk Sönmez
Editor