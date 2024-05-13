Bursa'da piknik alanında hareketli anlar yaşandı.
Kentte yaklaşık 1 haftadır kötü olan hava, pazar günü yerini güneşe bıraktı.
Havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar ise soluğu Yıldırım ilçesindeki piknik alanlarında aldı.
Yer kavgasında sopa ve satırlar çıktı
Piknik alanlarının yoğun ve kalabalık olmasından kaynaklı iki aile arasında 'yer' meselesi yüzünden tartışma çıktı.
İki aile arasındaki tartışma, kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüştü.
Jandarma tarafları güçlükle ayırdı
Sopa ve satırların kullanıldığı kavganın ihbarı üzerine bölgeye jandarma timleri sevk edildi.
Gözaltına alındılar
Jandarma kavgayı ayırmakta güçlük geçerken taraflar teker teker gözaltına alındı.
Zaman zaman tansiyonun yükseldiği piknik alanında jandarma, tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Tarafların gözaltına alınmasının ardından kavga son buldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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