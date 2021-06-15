Bursa’da polise çarpan sürücü yakalandı

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, bir polis memuruna çarparak kaçtı. Sürücü 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi’nde devriye gezen Yunus timi, şüphelendikleri 16 ER 619 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

İhtara uymayan sürücü Mahsun Kaya ve yanındaki arkadaşı Zafer Yasin Açıkgöz, polis memuruna çarparak Elmasbahçeler Mahallesi’ne kaçmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralı polis memuru, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAKALANMA ANI KAMERADA

Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan Mahsun Kaya, park halindeki 16 LUU 69 plakalı otomobile çarpmasıyla kıskıvrak yakalandı.

Mahsun Kaya ve Zafer Yasin Açıkgöz’ün yakalanma ve gözaltına alınma anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu arada araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Bursa’da 'Dur' ihtarına uymayarak polise çarpan sürücü yakalandı VİDEO

POLİS MEMURUNUN DURUMU İYİ

Tehlikeli araç kullanmak, tehlikeli şerit değiştirme ve 'dur' ihtarına uymamaktan toplam şüpheli sürücüye 1.653 TL para cezası kesildiği belirtilirken, yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.