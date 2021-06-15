Euro
10.3737
1.04%
Dolar
8.5469
0.92%
Altın
512.63
0.87%
Borsa
1.454
0%
Bitcoin
341.011
3.56%
EXEN Coin
33.50
-0.05%
19ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 19 C

    Bursa’da polise çarpan sürücü yakalandı

    Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, bir polis memuruna çarparak kaçtı. Sürücü 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, polis memuru hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 15.06.2021 - 08:36
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 09:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da polise çarpan sürücü yakalandı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi’nde devriye gezen Yunus timi, şüphelendikleri 16 ER 619 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

    İhtara uymayan sürücü Mahsun Kaya ve yanındaki arkadaşı Zafer Yasin Açıkgöz, polis memuruna çarparak Elmasbahçeler Mahallesi’ne kaçmaya başladı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

    Gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralı polis memuru, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    YAKALANMA ANI KAMERADA

    Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan Mahsun Kaya, park halindeki 16 LUU 69 plakalı otomobile çarpmasıyla kıskıvrak yakalandı.

    Mahsun Kaya ve Zafer Yasin Açıkgöz’ün yakalanma ve gözaltına alınma anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

    Bu arada araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

    Bursa’da 'Dur' ihtarına uymayarak polise çarpan sürücü yakalandı VİDEO

    POLİS MEMURUNUN DURUMU İYİ

    Tehlikeli araç kullanmak, tehlikeli şerit değiştirme ve 'dur' ihtarına uymamaktan toplam şüpheli sürücüye 1.653 TL para cezası kesildiği belirtilirken, yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Bursa’da polise çarpan sürücü yakalandı #1

    Bursa’da polise çarpan sürücü yakalandı #2

    Bursa’da polise çarpan sürücü yakalandı #3

    Bursa’da polise çarpan sürücü yakalandı #4

    Bursa’da polise çarpan sürücü yakalandı #5

    Bursa’da polise çarpan sürücü yakalandı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir