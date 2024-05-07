İHA
Bursa'nın Mudanya ilçesinde polis ekipleri önceki gün Emirhan Y. idaresindeki motosikletten şüphelenerek dur ihtarında bulundu.
Dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Emirhan Y., ekipleri peşine takarak kaçmaya başladı.
Mudanya yolu üzerinde film sahnelerini aratmayan kovalamaca polis ekiplerinin kazaya sebebiyet vermemek için motosikletin peşini bırakmaları ile son buldu.
Kısa sürede yakalandı
Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Emirhan Y.'yi yakalayarak hakkında adli işlem başlattı.
Emirhan Y.'ye kasksız motosiklet kullanmak, ters yönde ilerlemek, kırmızı ışık ihlali ve yetersiz ehliyet suçlarından 24 bin lira idari para cezası uygulandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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