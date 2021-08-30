Bursa'da polisten kaçan alkollü sürücü, uyurken yakalandı

‘Dur’ ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü, direksiyon başında uyurken yakalandı. 2.43 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Eski Ankara Caddesi üzerinde denetim yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 16 F 4408 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.

‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü ara sokaklara girerek kaçışını sürdürdü.

YARIM SAAT SONRA PARK HALİNDE BULUNDU

Kamyoneti durdurmak için harekete geçen ekipler bölgeye takviye istedi.

Bölgede arama çalışması başlatan ekipler yaklaşık 30 dakika sonra ihtara uymayan kamyonetin Osmanbey Caddesi üzerinde park halinde olduğunu fark etti.

Bursa'da alkollü sürücü, direksiyon başında uyurken yakalandı VİDEO

POLİS UYANDIRMAK İÇİN UZUN SÜRE UĞRAŞTI

Aracın yanına giden polis, sürücünün direksiyon başında uyuduğunu gördü.

Uzun uğraşlar sonucu uyandırılan sürücü İbrahim C.’nin, yapılan alkol testinde 2.43 promil alkollü olduğu tespit edildi.

2 YIL EHLİYETSİZ OLACAK

Daha önce de alkollü araç kullanırken yakalandığı öğrenilen İbrahim C.’nin ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, bin 679 TL cezai işlem uygulandı.

Gözaltına alınan İbrahim C.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.