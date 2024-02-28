Bursa'da şaşkına çeviren anlar: Polisten kaçmak için ağaca çıktı Bursa'da bir iş yeri ile sağlık ocağına giren 3 şüpheli şahıs, polisin tüm güvenlik kameralarını mercek altına almasıyla yakalandı. Şüphelilerden biri yakalanacağını anlaması üzerine yaklaşık 20 metre yükseklikteki dümdüz ağaca kedi gibi tırmanırken polise de el salladı.

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İHA

Bursa'da, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan özel eğitime ihtiyaç duyan özel çocuklara eğitim hizmeti veren bir özel kurumda ve sağlık ocağında meydana gelen hırsızlık olaylarının ihbar edilmesiyle birlikte Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Olay yerine giden ekipler, güvenlik kamerası incelemelerde bulundu.

Kurum sahibi ise oyun odası olarak kullanılan odada bulunan ve içerisinde 7 bin TL bulunan çelik kasanın yerinde olmadığını, iş yerinin arka bahçesinin camı ile parmaklığının kırıldığını ve yaklaşık toplam zararın 30 bin TL olduğunu tespit etti.

2 yerde birden soygun yaptılar

Yine aynı şüpheliler, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde bulunan sağlık ocağının arka kısmından girerek doktor ve hemşirelere ait cep telefonu ve 2 adet laptopu alarak kayıplara karıştı.

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleme almasıyla birlikte olaylara karışan 3 şüphelinin kimliğini kolayca tespit etti. Şüphelilerin, 24 suç kaydı bulunan ve 3 adet suçtan da aranması bulunan Emre T. (20), 4 suç kaydı bulunan Ahmet A. (26) ve 7 suç kaydı bulunan Berat Ç. (22) olduklarını tespit etti.

Ekipler, yaptıkları çalışmalar neticesinde şüphelilerin yerlerini tespit edince yakalamak için düğmeye bastı.

Ağaca tırmandı: Polise el salladı

Şüphelilerden Emre T., yapılan operasyon sonrasında yakalanacağı anlayınca yaklaşık 20 metre yüksekliği bulunan ağaca kedi gibi tırmandı. Çıktığı ağaçta yakalanacağı için inmeyen Emre T., polise de el salladı.

Bir süre ikna edilmeye çalışılan şüpheli, yine atladığı ağaçtan kaçmaya çalışırken kıskıvrak gözaltına alındı. Diğer 2 şüpheli olan Ahmet A. ile Berat Ç., sokakta gezinirken ekipler tarafından kıskıvrak gözaltına alındı.

3 kişi tutuklandı

Emniyete götürülen şüpheliler ifadelerinde, çalınan laptop ile cep telefonları evlerinde olduğunu ve kasanın yerinin de Vakıf Mahallesi'nde tarlalık alanda olduğunu itiraf etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)