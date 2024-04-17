Bursa'da seçimi kazanan muhtar, mazbata töreninde kalp krizi geçirdi Osmangazi ilçesinde kırsal mahalle muhtarlığına seçilen 51 yaşındaki Emin Batmaz, mazbata törenine saatler kala geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

AA & Ensonhaber

Bursa'da acı ölüm..

Osmangazi ilçesi Gökçeören Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 3 adayın girdiği muhtarlık yarışını, 96 oy alan 2 çocuk babası Emin Batmaz kazandı.

Batmaz, kent merkezindeki Sümbüllü Bahçe Konağı'nda dün yapılacak mazbata törenine 2 saat kala kalp krizi geçirdi.

Hayatını kaybetti

Müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Batmaz için mahallede bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Batmaz'ın cenazesi, Gökçeören Camisi'nde ailesi ve yakınlarının yanı sıra Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile vatandaşların katılımıyla kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

"Gerçekten güzel şeylere imza atmak isteyen birisiydi"

Muhtar azalarından Ali Bayram, Batmaz'ın daha önce herhangi bir rahatsızlığının olmadığını belirterek şunları söyledi:

Dün saat 11.00'deki mazbata töreni öncesinde 09.00'da kızını okula bırakmak için hazırlandığında yolda kalp krizi geçiriyor. Köylüler hemen hastaneye yetiştirmeye çalışıyor ama kurtarılamıyor. Acımız büyük. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın.

"Çok üzgünüz"

Muhtar azası Vesile Koçyiğit de yol arkadaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını dile getirdi.

Birlikte yola çıktıkları Batmaz'ı yitirmenin acısını yaşadıklarını ifade eden Koçyiğit, "Ekip arkadaşlarımızla onun boşluğunu en güzel şekilde doldurup yola devam edeceğiz inşallah. Hepimizin, köyümüzün, insanlığın başı sağ olsun. Gerçekten güzel şeylere imza atmak isteyen birisiydi. Hepimiz çok üzgünüz." diye konuştu.