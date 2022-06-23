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    Bursa'da sinir krizi geçirdi, evde ne varsa sokağa fırlattı

    Sinir krizi geçiren Nebahat N., 5’inci kattaki evinin balkonundan evindeki eşyaları fırlatmaya başladı. Kadın, akrabalarının gelmesi ile sakinleşti.
    • 23.06.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 13:44
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    Bursa'da sinir krizi geçirdi, evde ne varsa sokağa fırlattı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nebahat N. (65), ortalığı birbirine kattı.

    Kapıyı üzerine kilitleyen kadın, evdeki malzemelere zarar vermeye başladı.

    AA’nın haberine göre; 5'inci kattaki evinin balkonuna çıkan Nebahat N, televizyon, sandalye, halı, valiz ve mutfak malzemeleri gibi eşyaları sokağa fırlatmaya başlayınca çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Nebahat N., balkondan bağırarak "Bülent buraya gelsin, yoksa bıçakla bileklerimi keserim." diyerek kuzeni olan Bülent N.'nin gelmesini istedi.

    Olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.

    Akrabaları gelince sakinleşti

    Binanın çevresinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kadını sakinleştirmek için 1 saat boyunca çabaladı.

    Akrabalarının olay yerine gelmesiyle ikna olan kadın, ambulansa alınarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Bursa'da sinir krizi geçirdi, evde ne varsa sokağa fırlattı ViDEO

    Bursa da sinir krizi geçirdi, evde ne varsa sokağa fırlattı #1

    Bursa da sinir krizi geçirdi, evde ne varsa sokağa fırlattı #2

    Bursa da sinir krizi geçirdi, evde ne varsa sokağa fırlattı #3

    Bursa da sinir krizi geçirdi, evde ne varsa sokağa fırlattı #4

    Bursa da sinir krizi geçirdi, evde ne varsa sokağa fırlattı #5

    Bursa da sinir krizi geçirdi, evde ne varsa sokağa fırlattı #6

    Bursa da sinir krizi geçirdi, evde ne varsa sokağa fırlattı #7


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