MEB duyurdu! Yeniden deprem bölgesine dönmek isteyen öğretmenlere tayin hakkı Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinde görev yerlerinden ayrılan öğretmenlere eski görev yerlerine dönme imkanı getirildiği duyurdu.

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Türkiye 6 Şubat'ta deprem felaketi ile sarsıldı..

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremin acısı hala yürekleri yakıyor..

Yaraların sarıldığı bölgede, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) depremden etkilenen illerde görevli olan öğretmenler için iller arası mazarete bağlı yer değiştirme hakkı tanımıştı.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmenler, deprem sonrasında isteğe veya mazerete bağlı olarak görev illerini değiştirmişti.

Konuyla ilgili MEB'ten yeni bir duyuru geldi.

Yeniden deprem bölgesine dönmek isteyenlere tayin hakkı

Bu kapsamda deprem sonrası görev yeri değişen öğretmenler, daha önce görevli oldukları ilde bulunan eğitim kurumlarına süre şartı aranmaksızın yer değiştirme başvuruları yapabilecek.

Başvuru ve atama tarihi belli oldu

Başvurular 3-6 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 7 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Atamalar depremden etkilenen 10 ilde ilan edilen kontenjanlar dâhilinde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Ataması yapılan öğretmen 14 Haziran'da başlayabilecek

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin yeni görev yerlerinde başlama işlemleri ise 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.