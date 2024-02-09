İHA
Motosiklet ve otomobil sürücüleri trafikte kavga etti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, iki sürücü, seyir halindeyken sözlü tartışma yaşadı.
Santral Garaj Mahallesi’nde kayıtlara geçen anlarda, motosiklet sürücüsü ile araç sürücüsü arasındaki tartışma, trafik ışıklarında kavgaya dönüştü.
Cama peş peşe vurdu
Motosikletten inen sürücü, otomobilin ön camına peş peşe vurup kırmak isteyince araç sahibi de inip kavgaya tutuştu.
Kavga esnasında araçta hasar meydana geldi. O anlar kameraya yansırken, kavgayı çevredekiler ayırdı.
Güçlükle ayırdılar
Çevredekilerin güçlükle sonlandırdığı kavgaya karışan taraflar, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince sakinleştirildi.
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