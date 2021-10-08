Bursa'da terk edilen kedilere köylüler sahip çıktı

200 rakımlı Sorgun köyüne kim tarafından bırakıldığı belirlenemeyen kedilere, bölge halkı sahip çıkmaya başladı. Yırtıcı hayvanlardan kaçan kediler, köylüler tarafından bakılıyor.

Bursa'da yırtıcı hayvanlar parçalasın diye, Keles ilçesinde bulunan Sorgun köyüne çok sayıda kedi bırakıldı.

Kedilerin kim ve neden bırakıldığı öğrenilemezken, yırtıcı hayvanlardan kaçan kediler köye geldi.

Köye gelen kedilere sahip çıkan köylüler olurken, her aile evinin önüne gelen kediyi beslemeyi ihmal etmiyor.

"BU KEDİLERİ YIRTICI HAYVANLAR PARÇALASIN DİYE BIRAKMIŞLAR"

Köylerine bırakılan kedilere sahip çıktıklarını ifade eden köylüler, "Kimin tarafından bırakıldığını bilmediğimiz çok sayıda kedi köyümüze geldi. Biz köylüler olarak kedileri ölüme terk etmedik. Onlara sahip çıktık.

Köydeki her hane evlerinin önündeki kedileri besliyor. Bir ablamız 25 kediyi her gün besliyor. Bu kedileri muhtemelen ormana yırtıcı hayvanlar parçalasın diye bırakmışlar. Biz zavallı hayvanlara sahip çıktık." dediler.