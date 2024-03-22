Bursa'da tır ile midibüs çarpıştı: 8 yaralı

AA
Bursa'da İznik-Orhangazi kara yolunda seyreden Fatih K. idaresindeki tır, Boyalıca Mahallesi yakınında karşı yönden gelen İbrahim C'nin kullandığı servis midibüsüyle çarpıştı.
Kazada, sürücüler Fatih K. ve İbrahim C. ile midibüsteki işçilerden Burak P., Muhammet Y., Murat G., Medine A., Bahadır B. ve Sebahat B. yaralandı.
Ekipler sevk edildi
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Durumları iyi
İlk müdahalelerinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Tırda bulunan kameranın kayıtlarında, otobüsün şerit değiştirdiği sırada kazanın yaşandığı görülüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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