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Bursa'da tır ile midibüs çarpıştı: 8 yaralı

Bursa'da tır ile midibüs çarpıştı: 8 yaralı İznik ilçesinde bir tır ile işçileri taşıyan servis midibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.