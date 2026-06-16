Tatile çıkacaklara uyarı! Yarından itibaren Avrupa’da sıcak hava etkili olacak

Avrupa genelinde 17 Haziran’dan itibaren sıcak hava dalgası etkisini artırmaya hazırlanırken Türkiye, tam tersi bir hava dalgasının etkisine giriyor.

Haritadaki son verilerle Avrupa ve Türkiye’nin hava durumu raporu.

Ventusky kaynaklı verilere göre, Avrupa kıtası önümüzdeki günlerde aşırı sıcaklarla mücadele edecek.

BATI VE ORTA AVRUPA'DA TERMOMETRELER ZİRVEYE ÇIKACAK

17 Haziran’dan itibaren birçok ülkede etkisini gösterecek olan sıcak hava dalgası, özellikle Batı ve Orta Avrupa’da termometreleri zirveye tırmandıracak.

Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcak hava dalgasının etkili olması beklenirken, Türkiye'de ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre cuma gününden itibaren serin ve yağışlı havanın yaşanacağı tahmin ediliyor.

AVRUPA SICAK HAVA DALGALARIYLA BOĞUŞACAK

Tahminlere göre 19 Haziran 2026 itibarıyla Avrupa'nın önemli başkentlerinde ve şehirlerinde beklenen en yüksek sıcaklıklar adeta nefes kesecek. Öne çıkan sıcaklık tahminleri şu şekilde:

İtalya: Bologna 37 derece ile haritanın en sıcak noktalarından biri olurken, başkent Roma'nın tahmin edilen sıcaklık derecesi 34 oldu.

Almanya: Stuttgart'ta sıcaklıkların 36 dereceye kadar çıkması beklenirken, Berlin 31 derece ile nispeten daha serin bir gün geçirecek.

Fransa: Bordeaux 35 derece, başkent Paris ise 34 derece ile kavrulacak.

Belçika ve Çekya: Brüksel ve Prag'da termometrelerin 34 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Hollanda ve İspanya: Amsterdam ve Madrid’de ise sıcaklıklar 33 derece civarında seyredecek.

İngiltere: Genelde serin havasıyla bilinen Londra bile sıcak hava dalgasından nasibini alarak 29 dereceye ulaşacak.

TÜRKİYE'YE SERİN HAVA GELİYOR

Avrupa aşırı sıcakların etkisi altında zor anlar yaşamaya hazırlanırken, Türkiye'de yaşayanlar için ferahlatıcı bir haber var.

Haritada paylaşılan bilgilere göre, Türkiye genelinde cuma gününden itibaren serin ve yağışlı bir hava dalgası etkili olacak. Hafta sonuna girerken düşmesi beklenen sıcaklıklar ve yağış, yaz sıcağından bunalanlara rahat bir nefes aldıracak.

UZMANLAR UYARIYOR

Avrupa'da yaşayacak vatandaşların özellikle günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları ve sıvı tüketimine dikkat etmeleri önerilirken; Türkiye'dekilerin ise cuma günü başlayacak ani hava değişimi ve yağışlara karşı hazırlıklı olması gerekiyor.