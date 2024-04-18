DHA
Bursa'da trafik kazasında felaketin eşiğinden dönüldü.
İnegöl ilçesinde saat 14.00 sıralarında Alanyurt Mahallesi'nde seyir halinde olan İlhan Ç. (50) yönetimindeki tır, sağ şeritte aynı yöne giden Selçuk Ç.'nin (35) kontrolündeki araca arkadan çarptI.
Refüje çarparak durdu
Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan otomobil, refüje çarparak durabildi.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
Yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırılarak İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
O anlar kamerada
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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