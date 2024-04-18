Haberler



3. Sayfa



Bursa'da tır ve otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Bursa'da tır ve otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı Seyir halindeki tırın, otomobile çarpmasıyla yaralanan araç sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.