İHA
Düğün ve asker eğlencelerinde ortaya çıkan manzaralar değişmiyor...
Verilen cezalara rağmen vatandaşlar tehlike saçmaya devam ediyor.
Konvoya katıldı
Bu kez görüntüler Bursa'dan...
Merkez Osmangazi ilçesinde arkadaşının askerlik eğlencesinin konvoyuna katılan otomobil sürücüsü, can sağlığını tehlikeye attı.
Drift atarak ilerledi
Kendi hayatını ve diğer sürücüleri tehdit eden maganda, etraftaki araçlara rağmen kilometrelerce drift atarak ilerledi.
Sürücüyü görenler o anları kayda aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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