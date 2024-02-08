Bursa'da trafik magandaları! Asker konvoyunda drift şov yaptıkları anlar Arkadaşının askerlik eğlencesine katılan sürücü drift atarak kilometrelerce ilerledi. O anlar anbean kameraya yansıdı.

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İHA

Düğün ve asker eğlencelerinde ortaya çıkan manzaralar değişmiyor...

Verilen cezalara rağmen vatandaşlar tehlike saçmaya devam ediyor.

Konvoya katıldı

Bu kez görüntüler Bursa'dan...

Merkez Osmangazi ilçesinde arkadaşının askerlik eğlencesinin konvoyuna katılan otomobil sürücüsü, can sağlığını tehlikeye attı.

Drift atarak ilerledi

Kendi hayatını ve diğer sürücüleri tehdit eden maganda, etraftaki araçlara rağmen kilometrelerce drift atarak ilerledi.

Sürücüyü görenler o anları kayda aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)