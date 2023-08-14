Bursa'da tutmayan frene karşı el frenini çeken sürücü takla attı

İHA
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir otomobil sürücüsü ölümle burun buruna geldi.
Gemlik'in Hisar Mahallesi'nde, Mazlum Güçlüer (34) kontrolündeki 10 AIK 087 plakalı otomobil, takla atarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ilçe emniyet müdürlüğü ve trafik ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
El frenini çekince kaza yaptı
Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.
Sürücü Mazlum Güçlüer, ifadesinde otomobil ile sanayiye giderken, freninin tutmadığını, o korku ile el frenini çekince de kontrolünü kaybederek takla attığını söyledi.