Bursa'da tutmayan frene karşı el frenini çeken sürücü takla attı Adliye istikametinden sanayi bölgesine seyir halindeki otomobil takla atarak, yol kenarına devrilirken kazada ölen veya yaralanan olmadı.

İHA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir otomobil sürücüsü ölümle burun buruna geldi.

Gemlik'in Hisar Mahallesi'nde, Mazlum Güçlüer (34) kontrolündeki 10 AIK 087 plakalı otomobil, takla atarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ilçe emniyet müdürlüğü ve trafik ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

El frenini çekince kaza yaptı

Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

Sürücü Mazlum Güçlüer, ifadesinde otomobil ile sanayiye giderken, freninin tutmadığını, o korku ile el frenini çekince de kontrolünü kaybederek takla attığını söyledi.