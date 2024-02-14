Bursa'da vicdansız hırsız bakın neyi çaldı... Kimliği belirsiz bir kişi elektrikçi dükkanının içinde bulunan masadan sadaka kutusunu çalarken, o anlar ise kameraya yansıdı.

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İHA

Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde, ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Ahmet Serbest ile kardeşi Cemil Serbest'in beraber işlettiği elektrikçi dükkanını gözüne kestiren ve henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs, dükkana girdi.

Dükkanda kimsenin olmadığını görünce masanın üzerine duran sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı.

Ahmet Serbest, daha sonra dükkana gelince sadaka kutusunu masanın üzerinde olmadığını görüp, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

"Çok yazık"

Duruma isyan eden Ahmet Serbest, “Burada çalışıyordum, komşum çağırdı çay içmeye yanına gittim. Geldiğimde sadaka kutumun olmadığını fark ettim. Kameramıza baktık sonra bir abimiz sadaka kutusunu çalmış. Gerçekten böyle bir olayın yaşanması çok yazık. Gelip istese esnaflardan para toplayıp ne kadar da olsa verirdik." dedi.

"İnsanın zoruna giden sadaka kutusunun çalınması" diyen Cemil Serbest, "Genelde içeride olduğumuz için kapımız sürekli açık. Kardeşimi de komşusu çağırıyor.

Tam da o arada arkadaş da burada geziyormuş. Fırsatı yakalayıp sadaka kutusunu çalıp gidiyor. İnsanın zoruna giden bir sadaka kutusunun çalınması ve üzücü bir durum." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)