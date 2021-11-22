Bursa'da vurulan genç: Babası kafama sıkmasını söyledi ama o ayaklarıma sıktı

Bursa'da vurulan genç: Babası kafama sıkmasını söyledi ama o ayaklarıma sıktı

Husumetlisi tarafından vurulduğunu belirten genç, 'Babası kafama sıkmasını söyledi ama o ayaklarıma sıktı' ifadelerini kullandı. Bahsi geçen şüpheliler aranıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, ormanlık alanda yaralı bir gencin bulunmasıyla bölgedeki vatandaş, ilgili ekiplere ihbarda bulundu.

Olay bölgesine sevk edilen ekipler, Mert Güney (19) isimli gencin bacağından vurulduğunu tespit etti.

HUSUMETLİSİ TARAFINDAN VURULDU

Bu sırada polis ekiplerine ifade veren genç, aralarında husumet bulunan Berat Ö. tarafından vurulduğunu söyledi.

"KAFAMA SIKMASINI SÖYLEDİ AMA O AYAKLARIMA SIKTI"

Mert Güney, "Kardeşim, daha önceden Berat'ı yaralamıştı. Berat da gelip beni vurdu. Babası Tekin Ö. de telefonla arayıp Berat’ı azmettirdi. Kafama sıkmasını söyledi ama o ayaklarıma sıktı.” dedi.

Genç adamın ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevki gerçekleşti.

Güney'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, söz konusu olan şüpheli Berat Ö. ile babasının yakalanması için çalışma başlatıldı.





















