Bursa'da yan bakma kavgasında baba ve oğlunu bıçaklayan şüpheli yakalandı

İHA
Bursa'da yan bakma kavgası kanlı bitti.
İnegöl ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında, iki grup arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.
2 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtı
Tartışma bir anda hararetlenerek kavgaya dönüşürken sopalı bıçaklı kavgada Efe Ö. (18), elindeki bıçakla Mahmut A.'yı (47) karnından, oğlu İsmail A.'yı bacağından yaralayıp kaçtı.
Tedavi altına alındılar
Saldırganlar araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan baba ve oğlu, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüpheli gözaltına alındı
Jandarma komutanlığı ekipleri, kavgada 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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