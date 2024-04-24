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Bursa'da yan bakma kavgasında baba ve oğlunu bıçaklayan şüpheli yakalandı

Bursa'da yan bakma kavgasında baba ve oğlunu bıçaklayan şüpheli yakalandı Sokak ortasında çıkan kavgada baba ve oğluna bıçakla saldırarak yaralanmalarına neden olan şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.