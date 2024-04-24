Bursa'da yan bakma kavgasında baba ve oğlunu bıçaklayan şüpheli yakalandı
İHA

Bursa'da yan bakma kavgası kanlı bitti.

İnegöl ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında, iki grup arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.

2 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtı

Tartışma bir anda hararetlenerek kavgaya dönüşürken sopalı bıçaklı kavgada Efe Ö. (18), elindeki bıçakla Mahmut A.'yı (47) karnından, oğlu İsmail A.'yı bacağından yaralayıp kaçtı.

Tedavi altına alındılar

Saldırganlar araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan baba ve oğlu, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli gözaltına alındı

Jandarma komutanlığı ekipleri, kavgada 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)