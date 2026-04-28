Bursa'da yayaya çarpmamak için manevra yaptı, ölümden döndü.

Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Orhanbey Caddesi ile Erenler Caddesi’nin kesiştiği kavşakta ilerleyen motosikletin sürücüsü Y.E., yayaya çarpmamak için ani manevra yaptı.

Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet savrularak devrildi.

TEDAVİYE ALINDI

Kazada sürücü Y.E. yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Y.E., Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alının motosiklet sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.