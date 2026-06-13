Ankara'da sağanak hayatı felç etti: Yağışlar pazar geceye kadar sürecek

Ankara bir kere daha sağanak yağışların etkisi altında.

Başkentte sağanak nedeniyle bazı alt geçitler sular altında kaldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Sürücüler yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, kentin çeşitli bölgelerinde ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

KAHRAMANKAZANI DOLU VURDU

Yenimahalle ilçesinde meydana gelen sel sonucu yoldaki bir çöp konteyneri sürüklendi. Bazı araçlar ise biriken sular nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Kahramankazan ve Bağlum'da etkili olan dolu yağışı yolları beyaza bürüdü. Dolu nedeniyle bazı araçlarda hasar oluşurken, alt geçitlerde su baskınları meydana geldi. İstanbul Yolu'nda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Gazi Üniversitesi alt geçidinde biriken yağmur suyu nedeniyle mahsur kalan bir motokurye, çevredeki vatandaşların yardımıyla güvenli bölgeye çıkarıldı.

Keçiören'de ise şiddetli yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Yağışa hazırlıksız yakalanan birçok kişi otobüs durakları ve kapalı alanlara sığınırken, şemsiyesi bulunmayan vatandaşlar mont ve karton parçalarıyla korunmaya çalıştı.

DIŞARIDA YAKALANANLAR KORUNMAYA ÇALIŞTI

Meteorolojik uyarılardan haberi olmayan başkentliler ise bastıran sağanak yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.

Şemsiyesi olanların kendini korumaya çalıştığı olmayanlarınsa ıslanmamak için yoğun çaba sarf ettiği anlar objektiflere yansıdı.

Sağanağa yakalanan bazı vatandaşlar şemsiye, poşet, karton ve ceketleriyle yağıştan korunmaya çalıştı.

Öte yandan belediye ekipleri, kent genelinde su baskınlarının yaşandığı bölgelerde yağmur suyunun tahliyesi için çalışma başlattı.

ANKARA'DA YAĞIŞLAR ETKİSİNİ AKŞAMA KADAR SÜRDÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara özelinde yaptığı hava tahmin değerlendirmesine göre başkentte yağışlar yarın (14 Haziran Pazar) akşama kadar sürecek.

Hava sıcaklığının gün içinde 14 ile 20 derece arasında saat dilimlerine göre değişkenlik göstermesi beklenen Ankara'da Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece yarısına kadar yağışlar devam edecek.

Gece yarısını parçalı bulutlu bir havaya bürünecek olan başkent Pazar günü sabah 09.00 saati itibari ile yeniden yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Pazar günü akşam 18.00 saatlerine kadar yağması beklenen yağmurlar, pazar gece yarısı itibarıyla Ankara'yı terk edecek.