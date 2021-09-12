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Bursa’da yol verme kavgası
Yol verme nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle demir çubuk ve sopalar havada uçuştu. Kavgaya karışan şahıslardan bazıları baygınlık geçirdi. O anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 12.09.2021 - 09:55
- Güncelleme : 12.09.2021 - 10:20
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde yol verme sebebiyle çıkan tartışma büyüyünce kavgaya dönüştü.
Kavgadan hırsını alamayan taraflar birbirlerine demir çubuklar ve sopalarla saldırdı.
Kavga anları trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.
YÜRÜ DÜŞTÜ, KALKIP KAVGAYA DEVAM ETTİ
Yaşanan kavgada vücuduna darbe alan bir şahıs baygınlık geçirip yanında bulunan motosiklete tutunmak isterken, yere düştü.
Hemen kendine gelen şahsın, ayağa kalkıp kavga etmeye devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sakinleşen iki grup araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Bursa’da yol verme kavgası ViDEO