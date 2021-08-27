Bursa'da yüksek sesle müzik dinleme kavgası: 2 kardeş saldırıya uğradı

Akın-Bayram B. kardeşler, otomobillerinde müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren bir grupla yaşadığı tartışmada bacaklarından silahla vurularak yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı 9. Sakarya Sokak’ta araçlarında yükses seste müzik dinleyen bir grup ile kendilerini uyaran Akın B. ile kardeşi Bayram B. arasında tartışma çıktı.

Çevredekilerin araya girmesiyle bölgeden ayrılan araçtakiler, bir süre sonra ise geri döndü.

İKİ KARDEŞE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Taraflar arasında taşlı sopalı kavga çıkarken, şahıslardan biri silahını çekip iki kardeşe 10 el ateş etti. Bacaklarına isabet eden mermilerle yaralanan Akın B. ile kardeşi Bayram B. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler geldikleri otomobille kaçtı.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

Mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Akın B. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Bayram B. ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.