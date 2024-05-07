Bolu'da 4 genç kapalı olan boks makinesine saldırdı Bolu'da gece saatlerinde park içerisindeki büfeye ait olan gece kullanıma kapalı olan boks makinesini çalıştıramayan 4 genç, cihazı yumruklayıp tekme atarak hasar verdi.

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DHA

Bolu'da gece saatlerinde kapalı olan boks makinesi, yoldan geçen gençlerin hedefi oldu..

Geçen pazar günü gece saat 22.30 sıralarında Aşağısoku Mahallesinde bulunan Atatürk Orman Parkında meydana gelen olayda, park içerisinde bulunan bir büfeye ait olan ve gece saatlerinde kullanıma kapalı olan boks makinesinin yanına gelen 4 genç cihazı çalıştırmak istedi.

Cihazın kapalı olduğunu anlayınca sinirlendi

Madeni para atılarak çalışan cihazın kilitli olan yumruk atılan topunu indirmek isteyen 4 genç dakikalarca uğraştı. Önce makineyi para atarak topu indirmeye çalışan gençler daha sonra cihazı yumruklayıp tekmeler attı.

Makineye hasar verdiler

Çalıştıramadıkları boks makinesine hasar veren gençler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

4 gencin boks makinesini çalıştırmak için uğraştığı ve cihazı yumruklayıp tekme attıkları o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)