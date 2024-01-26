Bursa'da zihinsel engelli gencin bıçakladığı annesi hayatını kaybetti

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Olukman Mahallesi'nde bulunan bir büyükbaş hayvan çiftliğinde zihinsel engelli Umut B. (29), tartıştığı annesi Şafiye B.'yi (56) sırtından defalarca bıçakladı.
Engelli genç olayından ardından 112'yi arayarak, "Annemi öldürdüm" diye ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekipleri, Şafiye B.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken jandarma ekipleri de engelli genci gözaltına aldı.
Kadının cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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