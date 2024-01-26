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Bursa'da zihinsel engelli gencin bıçakladığı annesi hayatını kaybetti

Bursa'da zihinsel engelli gencin bıçakladığı annesi hayatını kaybetti Bursa'da zihinsel engelli bir genç, annesini bıçaklayarak öldürdü. Engelli genç, "Annemi öldürdüm" diyerek kendini ihbar etti.