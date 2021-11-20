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    Bursa'daki adam yanan evine odun parçası attı

    İnegöl'de sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında, ev sahibinin yangına odun attığı görüldü. Küle dönen evdeki yangının asıl çıkış nedeni araştırılıyor.
    • İHA
    • 20.11.2021 - 13:34
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 14:46
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    Bursa'daki adam yanan evine odun parçası attı

    Bursa'nın Muratbey Mahallesi'nde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Mücahit B'nin evinde sobadan kıvılcım sıçradı.

    Kıvılcım alevlere dönüşmesiyle başlayan yangın kısa sürede evi etkisi altına aldı.

    Evinde tek bulunan Mücahit B. yangından zorlukla dışarıya çıktı.

    YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

    Mahallelinin durumu fark etmesiyle olay bölgesine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak yangını 1 saatte kontrol altına aldı.

    Bursa'daki adam yanan evine odun parçası attı VİDEO

    Bursa daki adam yanan evine odun parçası attı #1

    YANAN EVİNE ODUN ATTI

    Kameraya kaydedilen görüntülerde Mücahit B.'nin yanmakta olan evine odun parçası attığı anlar dikkat çekti.

    Adeta küle dönen evdeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Bursa daki adam yanan evine odun parçası attı #2

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