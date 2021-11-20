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- Bursa'daki adam yanan evine odun parçası attı
Bursa'daki adam yanan evine odun parçası attı
İnegöl'de sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında, ev sahibinin yangına odun attığı görüldü. Küle dönen evdeki yangının asıl çıkış nedeni araştırılıyor.
- İHA
- 20.11.2021 - 13:34
- Güncelleme : 20.11.2021 - 14:46
Bursa'nın Muratbey Mahallesi'nde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Mücahit B'nin evinde sobadan kıvılcım sıçradı.
Kıvılcım alevlere dönüşmesiyle başlayan yangın kısa sürede evi etkisi altına aldı.
Evinde tek bulunan Mücahit B. yangından zorlukla dışarıya çıktı.
YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Mahallelinin durumu fark etmesiyle olay bölgesine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak yangını 1 saatte kontrol altına aldı.
Bursa'daki adam yanan evine odun parçası attı VİDEO
YANAN EVİNE ODUN ATTI
Kameraya kaydedilen görüntülerde Mücahit B.'nin yanmakta olan evine odun parçası attığı anlar dikkat çekti.
Adeta küle dönen evdeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.