Bursa'daki camide LCD televizyonu çalındığı anlar kamerada

2 şüpheli kişi, camide monitör olarak kullanılan LCD televizyonu çaldı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alınırken cami dernek başkanı, mağdur olduklarını belirtti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesineki bir camide şaşırtan bir hırsızlık olayı yaşandı.

Sabahın erken saatlerde 2 şüpheli şahıs, camiye girdi.

LCD televizyonu çaldılar

Bir süre camide ne çalabileceklerine bakan şüpheliler, güvenlik kameralarının izlenilmesi için kullanılan televizyonu çalarak kayıplara karıştı.

O anlar kaydedildi

İHA'nın haberine göre; camiden monitör olarak kullanılan LCD televizyonun çalındığı hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Mağduruz"

Cami Dernek Başkanı Mustafa Emir ise bu durumdan mağdur olduklarını ve hırsızların biran önce yakalanmalarını istediğini ifade etti.



