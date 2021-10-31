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Bursa'daki çocuk, elindeki torpili markete attı

Bursa'daki çocuk, elindeki torpili markete attı

Elindeki torpili ateşleyerek yanından geçtiği markete atan çocuk yangına neden oldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.