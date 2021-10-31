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    Bursa'daki çocuk, elindeki torpili markete attı

    Elindeki torpili ateşleyerek yanından geçtiği markete atan çocuk yangına neden oldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 31.10.2021 - 15:42
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    Bursa'daki çocuk, elindeki torpili markete attı

    Dün akşam saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir marketin önünden yürüyerek geçen çocuk, elindeki torpili ateşledi.

    Kameraya yansıyan görüntülerde çocuğun elindeki torpili ateşledikten sonra marketin girişinde bulunan ürünlerin üzerine attığı görüldü.

    YANGIN ÇIKTI

    Çocuk bölgeden ayrıldıktan sonra ürünlerden duman çıkmaya başladı. Dumanlar yerini alevlere bırakırken, market sahibinin yaptığı müdahale sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

    Bursa'daki çocuk, elindeki torpili markete attı VİDEO


    Bursa daki çocuk, elindeki torpili markete attı #1

    Bursa daki çocuk, elindeki torpili markete attı #2

    Bursa daki çocuk, elindeki torpili markete attı #3

    Bursa daki çocuk, elindeki torpili markete attı #4

    Bursa daki çocuk, elindeki torpili markete attı #5

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