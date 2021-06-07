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    Bursa'daki hırsız, çalıntı araçla drift yaptı

    Çaldıkları araçla drift atan hırsızlar kameraya yansırken, zanlıların bir süre sonra motosikletli bir kuryeye çarparak yaraladığı ve kaçtığı ortaya çıktı.
    • İHA
    • 07.06.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 13:52
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    Bursa'daki hırsız, çalıntı araçla drift yaptı

    Bursa'nın Osmangazi İlçesi Akpınar Kavşağı'nda çaldıkları araçla kavşakta defalarca dönerek drift yapan hırsızlar, diğer araç sürücülerini de tehlikeye soktu.

    Daha sonra hızla ilerleyen hırsızlar, başka araçları da hatalı sollayarak gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

    KURYEYE ÇARPIP KAÇTILAR

    Hırsızlar, karşılarına çıkan bir motosikletli kuryeye de çarptıktan sonra kaçarken kaza yaptı. Daha sonra aracı bırakan hırsızlar kayıplara karıştı.

    Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

    Bursa'daki hırsız, çalıntı araçla drift yaptı VİDEO


    Bursa daki hırsız, çalıntı araçla drift yaptı #1

    Bursa daki hırsız, çalıntı araçla drift yaptı #2

    Bursa daki hırsız, çalıntı araçla drift yaptı #3

    Bursa daki hırsız, çalıntı araçla drift yaptı #4

    Bursa daki hırsız, çalıntı araçla drift yaptı #5

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