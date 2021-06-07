Çaldıkları araçla drift atan hırsızlar kameraya yansırken, zanlıların bir süre sonra motosikletli bir kuryeye çarparak yaraladığı ve kaçtığı ortaya çıktı.

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Akpınar Kavşağı'nda çaldıkları araçla kavşakta defalarca dönerek drift yapan hırsızlar, diğer araç sürücülerini de tehlikeye soktu.

Daha sonra hızla ilerleyen hırsızlar, başka araçları da hatalı sollayarak gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

KURYEYE ÇARPIP KAÇTILAR

Hırsızlar, karşılarına çıkan bir motosikletli kuryeye de çarptıktan sonra kaçarken kaza yaptı. Daha sonra aracı bırakan hırsızlar kayıplara karıştı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'daki hırsız, çalıntı araçla drift yaptı VİDEO







