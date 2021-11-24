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- Bursa'daki maganda seyir halindeyken rastgele ateş yağdırdı
Bursa'daki maganda seyir halindeyken rastgele ateş yağdırdı
İnegöl ilçesinde otomobil içerisinden dışarı ateş eden maganda bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin ulaştığı polis ekipleri ise şahsı yakalama çalışması başlattı.
- İHA
- 24.11.2021 - 15:47
- Güncelleme : 24.11.2021 - 16:07
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille seyir halinde olan bir şahıs, tabancasıyla dışarıya ateş yağdırdı.
Bu anını kayda aldıran maganda sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.
"KİM DEMİŞ MAHALLEYİ KOLLAMIYORUZ DİYE"
Görüntüyü izleyenler duruma tepki gösterirken, şahsın paylaşımına "Kim demiş mahalleyi kollamıyoruz diye " yazması da dikkatleri çekti.
Magandanın rastgele ateş ettiği görüntülerin polis ekiplerine ulaşmasıyla, yakalama çalışmaları başlatıldı.
Bursa'daki maganda seyir halindeyken rastgele ateş yağdırdı VİDEO