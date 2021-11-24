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Bursa'daki maganda seyir halindeyken rastgele ateş yağdırdı

Bursa'daki maganda seyir halindeyken rastgele ateş yağdırdı

İnegöl ilçesinde otomobil içerisinden dışarı ateş eden maganda bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin ulaştığı polis ekipleri ise şahsı yakalama çalışması başlattı.