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- Bursa'daki metroda maske kavgası
Bursa'daki metroda maske kavgası
Metroda seyahat eden yaşlı bir kadın, maske takmayan gençleri uyardı. Bu sırada gençlerin üzerine yürüyen yaşlı kadının o halleri, kameraya yansıdı.
- 24.04.2022 - 12:29
- Güncelleme : 24.04.2022 - 13:00
Türkiye’de koronavirüs vakaları düştü, açık havada maske zorunluluğu kalktı.
Hafta içi Bilim Kurulu toplanacak ve maskenin komple kaldırılması konuşulacak.
Karar heyecanla beklenirken, hala maske tartışması yaşayanlar var.
“Maske takın”
Görüntünün adresi Bursa….
Metroya maskesiz binen iki genci gören yaşlı kadın, onları maske takmaları konusunda uyardı.
Bursa'da yaşlı kadın ile gençler arasında maske kavgası VİDEO
Gençlerle kavga etti: Geri zekalı sensin
Gençlerle münakaşaya giren yaşlı kadın, kendisine hakaret edildiğini öne sürerek, tepki gösterdi.
Genç kızların üzerine yürüyen yaşlı kadın, “Geri zekalı sensin” diyerek bağırdı.
Yolcular zor sakinleştirdi
Yolcuların sakinleştirmeye çalıştığı yaşlı kadın, daha sonra koltuğa oturdu.
Sitemini sürdüren yaşlı kadın ile gençlerin tartışmasını bir başka yolcu ise kayda aldı.