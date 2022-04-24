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    Bursa'daki metroda maske kavgası

    Metroda seyahat eden yaşlı bir kadın, maske takmayan gençleri uyardı. Bu sırada gençlerin üzerine yürüyen yaşlı kadının o halleri, kameraya yansıdı.
    • 24.04.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 13:00
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    Bursa'daki metroda maske kavgası

    Türkiye’de koronavirüs vakaları düştü, açık havada maske zorunluluğu kalktı.

    Hafta içi Bilim Kurulu toplanacak ve maskenin komple kaldırılması konuşulacak.

    Karar heyecanla beklenirken, hala maske tartışması yaşayanlar var.

    “Maske takın”

    Görüntünün adresi Bursa….

    Metroya maskesiz binen iki genci gören yaşlı kadın, onları maske takmaları konusunda uyardı.

    Bursa'da yaşlı kadın ile gençler arasında maske kavgası VİDEO

    Gençlerle kavga etti: Geri zekalı sensin

    Gençlerle münakaşaya giren yaşlı kadın, kendisine hakaret edildiğini öne sürerek, tepki gösterdi.

    Genç kızların üzerine yürüyen yaşlı kadın, “Geri zekalı sensin” diyerek bağırdı.

    Bursa daki metroda maske kavgası #1

    Yolcular zor sakinleştirdi

    Yolcuların sakinleştirmeye çalıştığı yaşlı kadın, daha sonra koltuğa oturdu.

    Sitemini sürdüren yaşlı kadın ile gençlerin tartışmasını bir başka yolcu ise kayda aldı.

    Bursa daki metroda maske kavgası #2


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