Bayram tatilinde ziyaretçilerin akınına uğrayan Büyükada’da, tatilcilerden geriye çöpleri kaldı. Temizlik çalışmalarına katılan ada sakinleri, ne kadar toplasalar da yetişemediklerini söyledi.

Kurban Bayramı’nda günü birlik tatilcilerin uğrak mekanı olan Büyükada’da, tatilcilerden geriye çöpleri kaldı.

Çöp toplayan belediye görevlilerine, gönüllü ada sakinleri de yardım etti.

Ada sakinlerinden Latife Yıldız, yetişemediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Biz 4 gündür çöp topluyoruz. Sabah 06.30'dan bu saate kadar buralardayız, hala gidemedik evimize. Ada sakini olarak da duyarlıyız. Ayrıca insanların da biraz dikkatini çekmek istiyoruz.

“Topluyoruz ama bitiremiyoruz”

Belki bizi görür de halimize üzülürler ve çöp atmazlar diye düşünüyoruz. Vatandaşlık görevimizi yapıyoruz aslında. Üzerinden atlayıp geçemem. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak çevremizi de öyle tutmak zorundayız. Sabahtan beri 30-40 poşet çöp topladık. Topluyoruz ama bitiremiyoruz. Toplayıp arkamızı dönüyoruz, ertesi gün yürüyüşe çıkıyoruz bakıyoruz ki yine aynı. Biz tabii ki toplamaya devam edeceğiz. Gelip burada nefes almak isteyen dışarıdaki misafirlerimizin de daha duyarlı olmasını istiyoruz. En azından bizim alabileceğimiz yerlere atsınlar, çok diplere de atmasınlar lütfen.”

Büyükada’da, tatilciler arkalarında çöplerini bıraktı VİDEO





“İstanbul'dan getirdikleri ne kadar çöp varsa hepsini bırakıp gidiyorlar”

DHA’nın haberine göre; ada sakini olduğunu belirten Erdoğan Gündüz ise, “Maalesef İstanbul'dan getirdikleri ne kadar çöp varsa hepsini bırakıp gidiyorlar. Çöp kutusu yanı başında olsa dahi oraya atmak yerine 10 metre yanına bırakıyorlar. Sanıyorlar ki torbaların ağzını bağladıklarında bir şey olmayacak. Oysaki kedi, köpek gelip onu dağıtıyor ve toplaması da zor oluyor. Ben yürüyüş yaparken de sürekli gönüllü olarak çöp toplarım. Naylon poşetler, plastik tabak ve çatallar, alüminyum kutular çok atılıyor.” diye konuştu.

“Ada pislikten geçilmiyor”

Çöp probleminin bayramda vapur seferlerinin ücretsiz olmasından kaynaklandığını ileri süren Turan Uzun, “Bayram günleri vapurlar, motorlar bedava. Herkes adaya geliyor. Leş gibi her taraf, bu uygulamanın adaya faydası yok zarardan başka. Bayram günleri buraya ulaşım bedava yapılmamalı. Normal günler gibi işlem yapılmalı. Yani ada pislikten geçilmiyor. Vatandaşlarımızın buna dikkat etmesini istiyoruz ama maalesef o bilinçte insanlar da yok. Yazık, böyle cennet gibi bir yer dünyada yok. Ben denizciyim dünyayı da gezdim ama böyle bir yer yok.” ifadelerini kullandı.