Tepecik'te akşam saatlerinde sokağa giren 16 yaşındaki çocuk, elindeki silahın tetiğini çekti. Mahalleli tarafından kayda alınan görüntüler ekiplere ulaşınca, şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan sokakta yürüyen 16 yaşındaki erkek çocuk, mahalleliye korku yaşattı.

Eline kurusıkı silahı alan çocuk, akşam saatlerinde Tepecik'te yürümeye başladı.

Sokakta, tetiği çekip yürüdü

Bu sırada tetiği çeken çocuk, bir süre hızlı adımlar atarak ilerlemeye devam etti.

Yaşanan anların kaydedilip sosyal medyada paylaşması üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olayı araştırmaya başladı. İsiminin M.V., olduğu tespit edilen çocuk, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri devam ediyor

Gözaltına alınan şahıs, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ifade ederek kurusıkı olduğu tespit edilen silahı da polise teslim etti. Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edilen V.’nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Büyükçekmece'deki çocuk elindeki silahla sokakta yürüdü ViDEO