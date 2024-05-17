Büyükerşen'e haksız mal edinme davası: 19 yıl hapis cezası isteniyor Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 4 kişi hakkında, başkanı olduğu vakıf ile bağlı şirketleri zarara uğrattığı ve mülk edindiği iddiasıyla açılan davada 5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi.

DHA

Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Üniversitesi'nde 1979 yılında Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'nı (ESBAV) kurdu.

Vakıf bünyesinde özel okul, misafirhane ve otel işletmeleri gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren 20 şirket kuruldu. Ancak, 2020 yılında Anadolu Üniversitesi vakıflarına ait hisselerin satılmasıyla üniversitenin bu şirketlerle ilişkisi kesildi.

Büyükerşen ve 4 kişi hakkında ihbar

Vakıf Başkanı Büyükerşen’in yanı sıra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Ahmet Durmaz, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde görevli Prof. Dr. Erol Nezih Orhon, Anadolu Ünivesitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde görevli Doç Dr. Yavuz Tuna ile üniversiteden 2019 yılında emekli olan Çetin Kaya’nın yöneticilik yaptığı şirketlerde yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığına dair Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’na ihbar gönderildi.

Kurul, hazırladığı raporla birlikte Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na Büyükerşen ve diğer 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Büyükerşen ve 4 kişi hakkında haksız kazanç ve zarara uğratma iddianamesi

Yılmaz Büyükerşen ve 4 kişi hakkında, başkanı olduğu vakıf ve bağlı şirketleri zarara uğrattığı ve mülk edindiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Eskişehir 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Yılmaz Büyükerşen ile 4 kişinin yönetici olduğu vakıflar ve şirketler üzerinden görevi nedeniyle güveni kötüye kullanma ve haksız mal edinme iddialarına ilişkin bilgiler yer aldı. Anadolu Üniversitesi ile Kütahya Vakıflar bölge Müdürlüğü’nün suçtan zarar gören kurumlar olarak yer aldığı iddianamede, vakıf bünyesinde aralarında otel, misafirhane ve özel okula da sahip olan yaklaşık 20 şirket kurulduğu kaydedildi. Ayrıca bu şirketlerden ETAM Eğitim A.Ş., Tuna Turistik A.Ş., ETAM Eğitim Ltd. Şti'nin 2020 yılında Anadolu Üniversitesi vakıflarına ait hisselerin satılması suretiyle üniversitenin bu şirketlerle bağının kopartıldığı, vakıf şirketlerindeki hisselerinin artırılmasıyla ve şirketler vasıtasıyla Yılmaz Büyükerşen ve ailesine mülk olarak geçirildiği de iddianamede yer aldı.

Satışlarda zarar edildiği tespit edildi

Üç farklı olay şeklinde anlatımı yapılan iddianamede, vakıf bünyesinde bulunan 2 şirkete ait 6 gayrimenkul ve taşınmazın farklı yıllarda yine şirketlerde yönetici olan Prof. Dr. Ahmet Durmaz’a rayiç bedellerin altında satışının yapıldığı bu nedenle vakfa ait şirketlerin 876 bin 16 lira zarara uğratıldığı belirtildi. Ayrıca iddianamede vakıf şirketinin sahibi olduğu Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan mülkün 13 milyon 500 liraya satıldığı, bu paranın başka bir vakıf şirketindeki payını artırmada kullanıldığı, bu suretle bir şirketin içi boşaltılarak lokomotif olan diğer şirketin yüzde 50 payına ve 200 milyon liralık malvarlığına hakim olduğu, böylelikle vakıf ve şirketlerin hisse değerleri azalırken, Yılmaz Büyükerşen ve ailesinin sahip olduğu hisse tutarının 10-15 kat arttırıldığı bilgisine yer verildi. Büyükerşen ile Durmaz'ın tüm mal varlıklarında yapılan incelemede ise mal beyanlarıyla uyumsuzluklar olduğu belirlendi.

19 yıla kadar hapis cezası isteniyor

İddianamede Yılmaz Büyükerşen ve Ahmet Durmaz hakkında ‘güveni kötüye kullanma suçu’ndan 2 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası ile 6 bin güne kadar adli para cezası, haksız mal edinme suçundan ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapis, 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar para cezası talep edildi.

İddianamede şüpheli sıfatıyla yer alan Erol Nezih Orhon, Çetin Kaya ve Yavuz Tuna hakkında ise ‘güveni kötüye kullanma’ suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası istendi. Soruşturmada ifadesi alınan Yılmaz Büyükerşen ve diğer şüpheliler suçlamayı kabul etmedi.

Büyükerşen, 1982 yılında Anadolu Üniversitesi’nde 2 dönem rektörlük görevini yaparken-1999 yılında Eskişehir Belediye Başkanı seçilerek bu görevi 25 yıl sürdürdü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)