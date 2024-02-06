Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırganların çantalarından ve üzerlerinden çıkanlar belli oldu Saldırıyla ilgili eylemin arkasındaki bağlantıları araştıran polis, zincirleme operasyonlarda şu ana kadar 17 şüpheliyi gözaltına alırken, etkisiz hale getirilen örgüt üyelerinin çantasından ve üzerlerinden 48 mermi, çok sayıda plastik kelepçe, biber gazı ve niteliği henüz belli olmayan bir düzeneğin ele geçirildiği öğrenildi.

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İHA

İstanbul’un Çağlayan Mahallesi'ndeki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına, saat 11.49 sıralarında silahla ateş açıldı.

Olayda, biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 1 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği ve 3'ü polis 5 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde eyleme ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Eylemin örgütsel kodlarını deşifre eden İstanbul İstihbarat Şube ve TEM ekipleri, saldırının arkasındaki bağlantıları araştırıyor.

Birçok adrese peş peşe baskın düzenleyen güvenlik ve istihbarat birimleri, zincirleme operasyonlarda şu ana kadar 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Üzerlerinden çıkanlar belli oldu

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürülürken, etkisiz hale getirilen örgüt üyelerinin çantasından ve üzerlerinden çıkanlar da belli oldu.

Örgüt üyelerinden 48 mermi, çok sayıda plastik kelepçe, biber gazı ve niteliği henüz belli olmayan bir düzeneğin ele geçirildiği öğrenildi.

Adliyenin bulunduğu bölgeye metrobüsle geldikleri öğrenilen teröristlerin, üzerlerinde ve çantada 48 tabanca mermisi, çok sayıda plastik kelepçe, biber gazı ve niteliği henüz belli olmayan bir düzeneğin ele geçirildiği öğrenildi.

Kız kardeşi yargılanıyordu: Bugün duruşmasının olduğu öğrenildi

Saldırganlardan Pınar Birkoç adlı dişi teröristin Necmiye Birkoç adlı kız kardeşinin, aynı örgüte üyeliğinden dolayı yargılandığı ve bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'nde duruşmasının olduğu anlaşıldı.

Her iki teröristin de örgütte etkin şekilde faaliyet yürüttükleri kaydedildi.

Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirilen teröristlerden Emrah Yayla’nın, 6 Nisan 2007’de eylem hazırlığı sırasında patlayıcı ile birlikte yakalandığı ve yargılandığı davada 14 yıl hapse mahkum edildiği belirlendi.

Birçok kez soruşturma geçirdi

Cezasını çeken Yayla’nın, 19 Şubat 2021’de tahliye edildiği öğrenilirken, Pınar Birkoç’un ise DHKP/C’ye yönelik bir operasyonda 2 Kasım 2023’te gözaltına alındığı, ondan önce de birçok defa polisiye soruşturmadan geçtiği aktarıldı.

Birkoç’un, “terör örgütü üyeliğinden” cezaevine hapis yattığı ve sonrasında tahliye edildiği öne sürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)