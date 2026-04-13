ABD-İsrail, İran savaşı turizmi de etkiledi: Yerli turiste indirim var mı

ABD-İsrail, İran arasındaki savaş, turizmi de etkiledi.

Ateşkes imzalandı ancak işler pek iyi gitmiyor...

Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle gaz fiyatları da artarken, Türkiye'nin gözdesi Antalya'da ise rezervasyonlar iptal edilmeye başlandı.

Antalya'ya TÜRSAB Kongresi'ne giden Nagehan Alçı, savaşın turizm üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Alçı'ya konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, iptal edilen rezervasyonlar sonrası iç pazara yönelmenin olacağını ancak burada da indirim ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Kuk, açıklamasında şöyle dedi;

"YÜZDE 30, YÜZDE 40'LAR DOLAYINDA İPTALLERİMİZ VAR"

"Şu anda hemen yanı başımızda cereyan eden savaş çok üzücü bizim açımızdan. Bizim erken rezervasyon dönemimize denk geldi tam şubat ayı içerisinde sonunda. Şu anda iptallerimiz yüzde 30-40’lar dolayında erken rezervasyon iptallerimiz söz konusu.

"GÜMBÜR GÜMBÜR GELMESİ GEREKEN REZERVASYONLAR DÜŞÜK"

Yurt dışından gelen rezervasyonlardan. Fakat burada esas bizim için turizmciler biz birazcık da bu krizlere alışkınız.

Bizim için daha önemlisi iptallerden ziyade daha önemlisi rezervasyon akışının ne düzeyde olduğu.

Şu aşamada sezon başı olması vesilesiyle normal sezonlarda gümbür gümbür gelmesi gereken rezervasyonlar daha düşük seviyede geliyorlar. Bizi üzen taraf bu.

"25 MİLYON YILLIK YABANCI GELİYOR"

İptaller olur ama onun yerine yeni satışlar olur, bir şekilde toparlanır.

Biz olaya iptal açısından bakmıyoruz sektörel olarak. Biz olaya satış hızının şu anda yavaş seyrediyor olmasına bakıyoruz.

Bu da üzücü tabii. Antalya turizminde Antalya’ya 17 milyon yabancı geliyor. Bu yerli turist ile beraber 25 milyonu buluyor yıllık ortalaması.

"SAVAŞ BİTTİĞİ AN HEMEN TOPARLARIZ"

Şu anda yavaş ilerliyor. Bu birazcık savaşın seyriyle alakalı. Savaş yarın bittiği anda, diyelim böyle bir hayal kuralım, yarın bittiği anda biz çok hızlı bir şekilde toparlarız ve mayıs ayının ortasından itibaren normalleşmeye başlarız.

"PETROLÜN ARTIŞIYLA BERABER İÇ PAZARDA İNDİRİM ŞANSI YOK"

Alternatif yok, turizmin maalesef alternatifi yok. İç pazara yöneleceğiz.

İç pazar da bu kadar tesisi doyurmaz, yetmez yani.

Tabii iç pazarı hızlandırmak için fiyatlar kırılır ama şu anki petrolün artışıyla beraber dünyada biliyorsunuz 100 dolarların üzerine çıktı petrol fiyatları. Bu da maliyetleri çok ciddi etki etmeye başladı.

Dolayısıyla tesislerimizin turizm sektöründe çalışan firmaların da fiyatları belli bir seviyenin altına düşürme şansı da kalmadı."