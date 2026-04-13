Kılıçdaroğlu’ndan İbrahim Tatlıses’e hastane ziyareti

Bir süredir yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, yoğun bakıma alındı.

Sevenlerini endişelendiren Tatlıses'in safra kesesi iltihabı nedeniyle tedavi gördüğü ve ameliyat planlandığı bildirildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİ

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul’da tedavi altında bulunan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’i ziyaret etti.

Hastanede gerçekleşen ziyarette Tatlıses’in sağlık durumu hakkında bilgi alındı.

PARTİ YÖNETİCİLERİ DE EŞLİK ETTİ

Ziyarete Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de katıldı. Heyet, Tatlıses’e geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar temennisinde bulundu.

KISA GÖRÜŞME, İYİ DİLEKLER

Hastane ortamında gerçekleşen görüşmenin kısa sürdüğü, ziyaretin tamamen geçmiş olsun temennileri çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

SİLAHLI SALDIRI SONRASINDA DA ZİYARET ETMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, 2011'de silahlı saldırıya uğrayan sanatçı İbrahim Tatlıses'i yin ziyaret etmiş, 2015'te ise TSK Rehabilitasyon Merkezinde tedavi gören gazileri ziyaretinde, sanatçı İbrahim Tatlıses'le de görüşmüştü.