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    Çanakkale’de 15 yaşındaki kız çocuğuna taciz

    43 yaşındaki iş yeri sahibi, yanında çalışan 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Tacizci patron, kamera görüntüsüyle tespit edilerek tutuklandı.
    • DHA
    • 05.03.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 16:12
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    Çanakkale’de 15 yaşındaki kız çocuğuna taciz

    Çanakkale’nin dün Bayramiç ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'ndeki iş yerinin sahibi M.Ç. (43), yanında çalışan 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu.

    Kız çocuğunun tacizi ailesine anlatmasıyla babası, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, M.Ç.'den şikayetçi oldu.

    Soruşturma başlatan polis, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

    TUTUKLANDI

    Görüntülerde, kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu tespit edilen M.Ç., gözaltına alındı.

    Polis tarafından emniyete getirilen M.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    M.Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    Çanakkale’de 15 yaşındaki kız çocuğuna taciz #1


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