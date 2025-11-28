Çanakkale'de 16 odalı otelde yangın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çanakkale Bozcaada Poyraz Limanı mevkisinde bulunan 16 odalı bir otelin kahvaltı bahçesi bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede oteli sardı.

Alarm sesini duyar duymaz dışarıya çıkan işletmeci karı koca, hemen jandarma ve itfaiye ekiplerini aradı.

OTEL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangında otel kullanılamaz hale gelirken, 1 köpek yanarak telef oldu.

"ALLAH'TAN YANGIN SİSTEMİ VAR"

İşletmeci Egehan Güner, "Allah'tan yangın alarm sistemi vardı, 5 dakika geç kalsak biz de hayatta olmazdık" dedi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.