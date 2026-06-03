AK Parti'de 4 il başkanı değişti

Türkiye'de siyaset bir hayli hareketli...

Yeni gelen son dakika bilgisine göre AK Parti'de bazı görev değişimleri yaşandı.

4 İLİN BAŞKANI DEĞİŞTİ

AK Parti'de dört şehirde il başkanları değişti.

Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te mevcut il başkanları ve il yönetimlerinde değişikliğe gidildi.

"KAPSAMLI DEĞERLENDİRME SONUCU 4 İLDE DEĞİŞİME GİDİLDİ"

Partiden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda dört ilde görev değişikliğine gidilmiştir." denildi.

YENİ BAŞKANLAR GÖREVE BAŞLAYACAK

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te il başkanlıklarında görev değişikliği yapıldığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliğine gidilmiştir.

Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt illerimizde yeni il başkanları yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır.

"AK PARTİ SADECE BİR SİYASİ PARTİ DEĞİLDİR"

AK Parti sadece bir siyasi parti değil. Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir.

"KENDİ İÇİMİZDEKİ DEĞİŞİMLERİ YÜKSEK BİR SORUMLULUKLA YÜRÜTÜYORUZ"

Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz.

Emek ve gayretleriyle mücadelemize eşsiz katkılar sağlayarak görevlerini devreden değerli il başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Hedefimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmaktır."

AK Parti'nin istişare kampı bu yıl Sakarya'da yapılacak