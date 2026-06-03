Reha Muhtar hayatını kaybetti

Reha Muhtar'dan kötü haber geldi...

1990'lı ve 2000'li yıllarda sunduğu ana haber bültenleri ve hazırladığı tartışma programlarıyla konuşulan eski spiker Reha Muhtar, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Son olarak Bodrum'daki evinde rahatsızlanan Reha Muhtar, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan ilk kontrollerde kalp yetmezliği teşhisi konulan Reha Muhtar, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

66 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Kalp yetmezliği teşhisi konulan ve durumunun ağır olduğu açıklanan Reha Muhtar'ın vefatı, sevenlerini üzdü.

66 yaşında hayatını kaybeden Muhtar'ın, Deniz Uğur'dan iki çocuğu bulunuyordu.

2024'TE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Reha Muhtar, 20 Ağustos 2024'te evinde düşüp beyin kanaması geçirmiş ve entübe edilmişti.

Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ünlü isim sonra taburcu edilmişti.

YORGUN VE BİTKİN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da son hali kameralara yansıyan Reha Muhtar'ın yorgun ve bitkin hali dikkat çekmişti.

2 YIL ÖNCE DE ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Öte yandan ünlü televizyoncu 19 Ağustos 2024 tarihinde ise talihsiz bir kaza geçirmişti.

Muhtar, Sarıyer'de bulunan evinde merdivenlerden düşmüş, ilk müdahaleyi oğlu kalp masajıyla yapmıştı.

Bilinci kapalı olarak kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Muhtar, yaklaşık 2 ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Muhtar, muhabirlerin sorusu üzerine, "Sağlık hayatta en önemli şey. 'Her şey benim' derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı." ifadelerini kullanmıştı.

2011 YILINDA PROGRAMCILIĞI BIRAKTI

Reha Muhtar, gazeteciliğe 1981 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak başladı ardından Akşam, Sabah ve Vatan gibi gazetelerde köşe yazarlığı, uzun yıllar TRT'de Atina muhabirliği, ardından Show TV başta olmak üzere çeşitli kanallarda yöneticilik yaptı.

Muhtar, soru sorma tarzı, kullandığı dil ve programlarındaki farklı formatlarla reyting rekorları kırdı.

Türkiye'nin en popüler anchorman'i için fırtınalı geçen bu dönem, 2011 yılında programcılığı bırakmasının ardından noktalandı.

"TÜRBANLI TÜRKİYE" YAZISI

Reha Muhtar yazdığı köşeler ve yaptığı programlarda toplumda derin fay hatları oluşturan 'türban meselesine' bakış açısıyla da dikkat çekti.

28 Şubat sürecinden sonra ekranlarda adeta halkın inançlarını aşağılayarak hedef alanlar arasında yer alan Muhtar'ın yazıları ve kayıtları da arşive geçti.

ÖZEL İLİŞKİLERİ GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Reha Muhtar, özellikle ilişkileriyle de çok konuşuldu. 1983 yılında gazeteci Selin Çağlayan'la evlendi, bu birliktelik 5 yıl sürdü.

2001 yılında Nilüfer ile başlayan ilişkisi 2003 yılında sona erdi. 2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen'le olan ilişkisiyle magazin medyasında çokça yer aldı.

Ünlü anchorman'ın oyuncu Deniz Uğur'la 2008 yılında başlayan birlikteliği 2010'da bitti.

Muhtar ve Uğur'un 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adındaki ikizleri ise çiftin arasında uzun süren velayet davalarına konu oldu.

VELAYET DAVASIYLA SIK SIK GÜNDEM OLDU

Çiftin 2010 yılındaki ayrılık protokolünde ikizlerin velayeti babaya verilmiş, ancak Deniz Uğur, 2017 yılında çocukların velayetini almak için mahkemeye başvurmuştu.

Çocuklara şiddet uygulandığı iddiaları üzerine Eylül 2022'de geçici velayet davalarıyla süreç yeniden alevlendi.

Oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın, kızına şiddet uyguladığını ve darp raporu aldıklarını söyledi. Muhtar'ın kızı da "Babam beni yaklaşık 4 senedir dövüyor. Özellikle kıyafetimden görünmeyecek kısımlara tokat, yumruk atıyor." ifadelerini kullandı.

Diğer çocuğunun da "Haftanın 3 günü ablamı darbediyor." dediği ortaya çıkmıştı.

Muhtar ise Uğur'un açıklamalarına Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalan, iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar." diye karşılık vermişti.

VELAYET DAVASI ALEYHİNE SONUÇLANDI

Türkiye televizyonculuk tarihinde fırtınalar estiren Reha Muhtar'ın hayatındaki 'velayet' fırtınası ise Kasım 2025'te dindi.

Mahkeme, Mina ve Poyraz'ın velayetinin Reha Muhtar'dan alınarak Deniz Uğur'a verilmesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca her ayın belirli günlerinde, dini bayramlarda ve Babalar Günü'nde saat 10.00 le 18.00 arasında Reha Muhtar ile çocukları arasında şahsi ilişki tesisi sağlanmasına karar verdi.