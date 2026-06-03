Çocukken sarıydı, yıllar içinde koyulaştı: Saç rengindeki değişimin nedeni ortaya çıktı

Eski aile albümlerine baktığınızda sarışın olduğunuzu fark ettiniz mi...

Şimdi ise koyu saçlara sahipsiniz.

Çocukken açık sarı saçlara sahip olan birçok kişinin saçları yıllar içinde koyulaşır.

Hatta bazı kişiler bebeklik fotoğraflarındaki saç rengiyle yetişkinlikteki görünümü arasında büyük fark olduğunu fark eder.

Bu değişim dış görünüşteki sıradan bir farklılık gibi görünse de, bilimsel bir açıklaması var.

İŞTE NEDENİ

Saç rengimizi, saç köklerinde bulunan ve melanosit adı verilen hücrelerin ürettiği melanin pigmenti belirler. Koyu tonlardan "eumelanin", kızıl tonlardan ise "feomelanin" sorumludur.

Bebeklik döneminde bu hücreler henüz tam kapasite çalışmadığından pigment üretimi daha düşüktür. Bu nedenle birçok çocuk daha açık tonlu saçlarla dünyaya gelir.

Yaş ilerledikçe melanositlerin aktivitesi artar.

Özellikle koyu renk pigmentlerin üretiminin yükselmesiyle birlikte saçlar zamanla kumral veya kahverengi tonlara dönüşebilir.