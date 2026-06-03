Ülkeye külçe altın sakladılar: Bulana hediye edilecek

Noel Baba'nın evi ve Narnia'nın büyülü dünyasını anımsatan manzaralarıyla bilinen Finlandiya'daki Lapland, turistleri yaz boyunca sürecek gizli altın avı ile gündemde.

Bu yaz Lapland'ı ziyaret eden turistler, yeni bir turizm kampanyasının parçası olarak 23.300 dolar değerinde gizli bir altın külçesini arama şansına sahip olacaklar.

Gece Yarısı Güneşi Avı olarak bilinen yarışma, 18 Haziran'da Finlandiya'nın en bilinen kayak merkezlerinden biri olan Levi'de başlıyor.

İPUÇLARI VERİLECEK

Katılımcılar Levi Ziyaretçi Merkezi'nde kayıt yaptırıp ilk ipucunu alabilecekler.

Buradan itibaren, hazine avcıları, ödülü ararken yerel simge yapıları, yürüyüş rotalarını ve turistik yerleri kapsayan bir ipucu izini takip edecekler.

Organizatörler, altın külçesinin yarışmanın herhangi bir aşamasında bulunabileceğini ve yerini belirlemeye yardımcı olmak için yaz boyunca ek ipuçlarının yayınlanacağını söylüyor.

Son ipucunun 22 Ağustos'ta açıklanması planlanıyor.

Av, yaz aylarında gün ışığının günün her saati sürebildiği bölgenin ünlü gece yarısı güneşi sırasında Lapland'ı sergilemek için tasarlandı.

Visit Levi CEO'su Satu Pesonen, "Levi her şeyden önce kışıyla bilinir, ancak kuzey yaz mevsimi birçok kişi tarafından henüz keşfedilmemiştir" dedi.