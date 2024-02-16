Haberler



3. Sayfa



Çanakkale'de bağ evinde facia... 2 kişi ölü bulundu

Çanakkale'de bağ evinde facia... 2 kişi ölü bulundu Gelibolu ilçesinde, Tamer Alkan ile Adil Çelikbilek kaldıkları bağ evinde ölü bulunurken piknik tüpünden sızan gazın ölüme neden olduğu üzerinde duruluyor.