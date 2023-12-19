Çanakkale'de bir kadın uçurumdan düşerek can verdi! Sevgilisi tutuklandı Bozcaada'ya tatile gelen 39 yaşındaki Yeşim Demir, erkek arkadaşı N.G. ile gittiği Polente Burnu'nda düşüp hayatını kaybetti. Soruşturma çerçevesinde jandarma tarafından gözaltına alınan kadının sevgilisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Gün batımını izlemeye giden kadının son tatili oldu..

7 Temmuz tarihinde Çanakkale'nin Bozcada ilçesinde meydana gelen olayda, tatil için adaya gelen Yeşim Demir ile erkek arkadaşı N.G., 34 KU 1952 plakalı otomobil ile Polente Burnu'nda gün batımını izlemeye gitti.

Uçurum kenarında alkol alan ikili, burada vakit geçirmeye başladı. Demir, saat 23.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle 32 metre yükseklikteki uçurumdan düştü.

Uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yeşim Demir'e 45 dakika kalp mesajı yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Demir, hayatını kaybetti.

Sevgilisi serbest bırakıldı

Yeşim Demir'in erkek arkadaşı N.G. ise ifadesi için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İfadesinin ardından N.G., sevk edildiği nöbetçi mahkemece yurt dışı yasağı konularak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma tamamlandı, kasten öldürme suçundan tutuklandı

Ezine Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Soruşturma çerçevesinde olay yerinde elde edilen deliller ışığında Yeşim Demir’in erkek arkadaşı N.G., Sakarya’da jandarma tarafından tekrar gözaltına alındı.

Çanakkale'ye getirilen N.G., sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)